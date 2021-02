No feriadão, voluntários fazem mutirão de limpeza no Balneário Caverá

Compartilhe















Uma ação diferenciada em prol do meio ambiente foi realizada, neste feriadão de Carnaval, em Alegrete

Voluntários do Movimento Pró Rio Ibirapuitã e pessoas ligadas à Prefeitura e órgãos ambientais do município estiveram no Balneário Caverá realizando a limpeza do local.

O grupo, todo de máscara, contou com a participação do vice Prefeito, Jesse Trindade do Santos, que esteve no mato próximo à ponte recolhendo lixo deixado às margens do Rio.

A Secretaria de Meio Ambiente, Gabriela Trindade Segabinazzi e de Promoção Social Iara Caferatti, também, participaram desta atividade.

Ela destaca que voluntários como a acadêmica de Biologia Fernanda Saldanha e seu esposo e Izabel Pradel uma defensora do Meio Ambiente foram alguns dos que integraram este pequeno mutirão de limpeza do balneário Caverá.

Dentre os detritos deixados por quem frequenta o local estão muita lata de cerveja , garrafa pet, fraldas descartáveis e muita bituca de cigarro, comentou Gabriela Segabinazzi.

A Secretária disse que o balneário é lindo e mais do que nunca a comunidade tem que ajudar a preservar, levando o lixo que produz junto ao retornar para suas casas.

Vera Soares Pedroso