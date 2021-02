Falta pouco para a reabertura do Quiosque

Compartilhe















No ultimo dia 5 de fevereiro, aconteceu o pregão do edital de licitação para a concessão do Quiosque da Praça Getúlio Vargas. O pregão foi presencial, com o credenciamento na Divisão de Abastecimento da Prefeitura Municipal. O contrato prevê a concessão de 5 anos (60 meses), com o valos mínimo de R$ 4.500,00, podendo ser estendida por mais cinco, totalizando 10 anos .

O Prefeito Márcio Amaral disse que o pregão foi realizado, mas todas as empresas ficaram devendo algum documento e foi dado um prazo pra apresentarem. Vai depender deles agora pra ver se conseguem agilizar o processo burocrático. Queremos que seja o quanto antes”- citou.

Esse prazo está assegurado em Lei e deve encerrar na próxima quarta-feira.

Em outubro do ano passado, o PAT fez um reportagem falando sobre o fechamento de um dos pontos comerciais mais populares em Alegrete. Infelizmente devido ao impacto da pandemia do novo coronavírus, fechou às portas. A empresa estava no local desde 2017.

O prédio localizado no coração da praça em estilo neoclássico é testemunho de grande parte da história de Alegrete e de memoráveis encontros de alegretenses e visitantes.

Dos musicais ao vivo, da pausa para o cafezinho, um happy hour, a cerveja gelada, curtindo um final de tarde em baixo das árvores, transformam o Quiosque em local especial que não pode ficar com as portas fechadas.