No Novembro Azul, o inspirador testemunho do trabalhador que venceu um câncer de próstata

Estamos no Novembro Azul, mês dedicado as orientações e prevenção do câncer de próstata que ainda atinge e vitima muitos homens no Brasil.

Os diagnósticos e tratamentos avançaram muito e, atualmente tratar esta doença em estágio inicial é garantia de cura e saúde a quem for acometido por este problema. de saúde.

Um trabalhador de 63 anos, pai de duas filhas adotivas, que atua em uma empresa de ferro conta como foi desde que soube do diagnóstico até conseguir iniciar as sessões de radioterapia depois de um ano e meio. – Fui de um lado para outro sem condições de dinheiro, mas tive na Liga de Combate ao Câncer, a mãe que me estendeu a mão desde o início, atesta”.

Alegretense que venceu um câncer de próstata

José Abrelino da Rosa Chaves, aos 63 anos, diz que primeiro pela sua fé inabalável e depois com a ajuda da Medicina enfrentou as sessões de radioterapia e até agora passados mais de 4 anos, periodicamente, faz exames.

Muito calmo conta que perdeu um irmão que por ter vergonha não fez o diagnóstico e tratamento e, por isso, afirma que os homens devem ao ter algum sintoma diferente buscar ajuda.

– A Liga Feminina de Combate ao Câncer, também, foi fundamental para eu estar aqui hoje, é uma instituição fora de série que me ajudou sempre, inclusive com alimentos por um ano.