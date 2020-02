No novo ano, as velhas e condenáveis cenas se repetem

Com as festas de virada de ano, os supermercados receberam uma demanda grande da clientela que foi às compras. Um horário diferenciado atendeu os consumidores que em alguns dias formaram fila para entrar nos estabelecimentos.

Passada a euforia do Natal e Ano-Novo, o cenário é outro. Lojas com o movimento normalizado e a cena que se repete diariamente. Carrinhos espalhados por vários pontos das ruas centrais.

Você, leitor, pode até concordar: a cena é corriqueira e está impregnada no cotidiano da cidade. Mas entra ano e sai ano e a situação é a mesma. A presença de carrinhos dos supermercados espalhados por ruas centrais e até em bairros do município é um desrespeito aos estabelecimentos que periodicamente investem na compra desses itens, para melhor atender sua clientela.

Estamos em 2020, precisamente dia 03, e não menos que 10 carrinhos a reportagem encontrou numa ligeira incursão num trajeto englobando os três maiores supermercados de rede que operam no centro de Alegrete.

Eles estão em vários locais. Entradas de apartamentos, largados no meio-fio e em cima das calçadas. É raro algum cliente que usou o carrinho para carregar compras até o carro, voltar para entregar.

Atuando como gerente interino no Nacional, Alex Sandro Pinto Machado, conta que uma média de 4 carrinhos por mês foram extraviados no último semestre de 2019. Porém, a loja adotou um dispositivo de segurança nos carrinhos de porte médio para soarem um alarme quando ultrapassam a porta de saída do super. Uma contagem diária minutos antes de encerrar o expediente foi adotada. Também é feito um pente fino nas redondezas para resgatar carrinhos abandonados pelos clientes.

Gerente substituto da loja da Joaquim Nabuco, da Rede Vivo, Luis Eduardo Monteiro, conta que em média somem de 4 a 5 carrinhos por mês. Foi confeccionado um banner para conscientização dos consumidores e que diariamente é preciso percorrer mais de duas quadras para buscar carrinhos. Alguns clientes denunciam os locais onde estão os carrinhos e um colaborador vai buscá-los. O que segundo ele, acaba prejudicando o bom atendimento na loja.

Do Peruzzo da Venâncio Aires, o Gerente Márcio Marchezan comemora o bom faturamento com as vendas de final de ano. Por outro lado, Marchezan salienta que diariamente são encontrados carrinhos extraviados pela cidade, porém é notável a diminuição de carrinhos perdidos nos últimos meses. Em dezembro, a empresa investiu em 120 novos carros para atender a demanda do fluxo de final de ano. O gerente diz que não houve reclamação em relação a anos anteriores quanto a falta de carrinhos, mas as campanhas de conscientização quanto ao correto uso do carrinho para compras segue se intensificando na loja.

Júlio Cesar Santos