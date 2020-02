Idoso assedia menina de 9 anos na Zona Leste

Criança de 9 anos passa por verdadeiro sufoco no final da tarde de ontem (30), em Alegrete.

Segundo relato de mãe da criança, ela retornava da casa da avó que fica duas quadras de distância da sua residência, quando foi abordada por um idoso em uma caminhonete vermelha.

O suspeito questionou onde teria supermercado nas adjacências, a menina respondeu e ele desceu do veículo.

O indivíduo que aparentava ter mais de 70 anos a convidou para entrar na caminhonete e levá-lo até o supermercado.

A menina disse que não iria, foi então que ele a teria agarrado do braço. O idoso disse que não era do mal e a levaria com ele. Como sentiu medo, a criança conseguiu se soltar e voltou correndo para casa da avó.

O suspeito passou em frente à residência e fugiu pela Avenida Tiaraju. O fato ocorreu no bairro Ulisses Guimarães.

A mãe da menina estava apavorada na Delegacia de Polícia. Ela disse que até então, imaginava que esse tipo de situação só ocorresse em grandes centros, mas que estava orgulhosa pela filha não ter aceitado entrar na caminhonete.

“Fico pensando se é outra criança que se deslumbrasse com o veículo ou promessa de doces em supermercado”- falou.

A menina descreveu o autor e disse que teria condições de reconhece-lo.