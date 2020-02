Vizinho ameaça mãe e filho de 7 anos, no Bairro Nilo Gonçalves

Brigada Militar foi acionada para verificar situação de ameaça no bairro Nilo Soares Gonçalves.

De acordo com informações, a guarnição foi comunicada que havia uma briga. No endereço, a vítima relatou que o vizinho ameaçou ela e o filho de sete anos, com uma faca, em frente à sua residência.

O acusado estava em casa e, ao ser indagado pelos policiais disse que o motivo foi em razão de ter sido chamado de mendigo e sujo.

A faca mencionada pela vítima foi localizada pelos PMs na casa do acusado. Ele estaria bebendo e fumando em frente à residência e resistiu à prisão. Foi necessário fazer uso de algemas. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para registro.