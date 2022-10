No Outubro Rosa, o desafio é viabilizar mamografia às mulheres

Share on Email

Estamos no Outubro Rosa, mês dedicado especialmente às mulheres cuidarem da saúde de suas mamas.

A cor rosa chama atenção ao tema, mas a realidade é que não é tão fácil ter acesso a mamografia pelos SUS, diante da quantidade de mulheres que precisam fazer o exame.

Todas as ESFs do Município, conforme Diego Fagundes, vão ter dias especifícos para que as mulheres possam receber indicações para mamografias às pacientes de cada unidade de saúde.

O aparelho é dentro da Santa Casa que faz os agendamentos conforme chegam os pedidos, através das ESFs do Município. Quem pode fazer exames em clínicas particulares, o exame custa, em média, 150 reais.