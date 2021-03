No primeiro fim de semana de bandeira preta, fiscalização desfez aglomerações e festas clandestinas

Compartilhe















Mais uma vez, a nossa fiscalização acabou com festas clandestinas e inúmeras aglomerações no sábado e domingo, mesmo em bandeira preta.” Estamos vivendo o pior momento da pandemia e não temos leitos de UTI disponíveis. Este é um dos piores exemplos de como aumentou o contágio do coronavírus. E não esqueçamos que reunião e festa com parentes e amigos também é aglomeração. Chega de falta de empatia. Chega de inconsequência. Nos ajudem a denunciar.” – destacou a fiscalização.

A prefeitura reforçou as ações de fiscalização para coibir aglomerações e diminuir o contágio pelo coronavírus. Composta por fiscais da Prefeitura de Alegrete, por meio das secretarias de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Saúde, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e Meio Ambiente, a fiscalização integrada também conta com agentes da Guarda Municipal, membros da Brigada Militar e da Polícia Civil.

No primeiro final de semana com bandeira preta, com normas mais restritas de distanciamento social, a força-tarefa atendeu inúmeras ocorrências, desfazendo aglomerações por toda a cidade.

O prefeito Márcio Amaral garante que “as festas e eventos clandestinos são o alvo principal. Mas também recebemos denúncias de festas em residências. Não é por que são parentes ou amigos que está tudo bem, é aglomeração de qualquer jeito. As pessoas precisam se conscientizar, precisam entender que não temos leitos”, destaca.

Segundo o prefeito, as ações de orientação e fiscalização para cumprimento das regras da bandeira preta seguem durante a semana em três turnos. “Seguimos atuando fortemente, pois a situação é grave e a fiscalização tem papel muito importante na contenção da transmissão do vírus e conscientização da população. A fiscalização é fundamental na luta contra o coronavírus”.

