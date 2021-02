O coronavírus está mais agressivo, contagiando mais e muito mais letal, afirmam os médicos da Santa Casa

Compartilhe















Na tarde de sexta-feira(26), a vítima fatal da Covid-19, é a segunda alegretense mais jovem a perder a batalha para vírus, mas é a primeira sem comorbidade. Uma menina, que pelos relatos nas redes sociais, era saudável e esbanjava vivacidade. Diante desta situação, fica o alerta feito pelos médicos que estão na linha de frente do novo coronavírus, que apontam há dias que os pacientes estão chegando para atendimento com uma evolução diferente do vírus. O que pode ser uma das variantes. Nada pode ser descartado, entretanto, ela(variante), está mais letal.

A Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, falou o quanto a preocupação com a população tem sido uma obsessão na busca de acertos, ainda mais no quadro atual da pandemia. Dra Marilene Campagnolo citou que o cenário é trágico, mas nenhum paciente está ficando sem atendimento, embora, não haja leitos na UTI e fora do Município, o hospital de campanha está com uma estrutura onde pacientes estão sendo intubados.

A velocidade e a gravidade da evolução da covid-19 em pacientes que buscam atendimentos têm chamado a atenção dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Está inclusive formando infecções mais graves e em menos tempo do que a doença de anteriormente. Muitos profissionais atestam que a nova fase da covid-19 tem maior transmissibilidade causada por mutações que geram uma nova variante no estado. “Claramente estamos diante de um ser invisível que é muito mais patogênico e transmissível. Hoje, chegam famílias inteiras com os sintomas ao mesmo tempo, antes era um de cada vez”- descrevem muitos especialistas como o infectologista e pesquisador Noaldo Lucena.

Nas redes sociais e nos telejornais o cenário é unânime, a ascensão de casos positivos, internações e contaminações. A transmissibilidade do vírus está muito mais veloz. Somente no dia 26, além da jovem de 26 anos, mais dois homens também tiveram suas vidas ceifadas sob suspeita da Covid-19. Os pacientes de 52 e 60 anos realizaram o teste, porém, a família ainda aguarda o resultado. Mesmo assim, às despedidas foram de acordo com o protocolo da OMS, sem velórios. Já no Boletim Epidemiológico de ontem(27), mais uma vítima fatal de 46 anos. A paciente era uma mulher que estava hospitalizada na Santa Casa.

Atualmente, Alegrete, contabiliza 65 mortes em decorrência do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Embora, a vacina já seja uma realidade, também há casos de pessoas que já receberam uma das doses e, mesmo assim, foram infectadas. Por isso, é preciso que a população mantenha as medidas sanitárias. Que esta semana onde o comércio vai permanecer fechado seja de reflexão e fortalecimento a todos, para que o vírus seja controlado e, desta forma não venha a fazer vítimas na velocidade e letalidade como os especialistas estão prevendo.