Prefeitura de Alegrete revitaliza sinalização viária em pontos da cidade

O setor de sinalização de trânsito, da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania vem atuando intensamente na manutenção da sinalização das vias públicas de Alegrete, com diversas ações que ajudam a promover um trânsito melhor e mais seguro.

Entre as ações, o departamento realizou a revitalização do estacionamento de motos próximo à Farmácia Municipal e ao CAPS I e efetuou a troca de placas de sinalização em diversas vias, como na rua dos Andradas, Presidente Franklin Roosevelt, Coronel Luiz Inácio Jacques, avenida Dr. Lauro Dorneles e na José Bonifácio. Na esquina da avenida Dr. Lauro Dorneles com a rua Waldemar Masson o setor realizou a repintura da faixa amarela e do espaço regulamentar de 5 metros.

DPCOM