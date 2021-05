No Saicã, militares do 6º RCB executam exercícios de tiros com Carro de Combate e granada de bocal

Compartilhe















No último dia 18, o 6º Regimento de Cavalaria Blindado realizou atividades de tiro no Campo de Instrução Barão de São Borja.

Militares do Regimento José de Abreu realizaram o tiro real com as Viaturas Blindadas de Combate Leopard 1 A5 BR, no Campo de Instrução Barão de São Borja (Saicã).

Na atividade militar um Pelotão de Carros de Combate do Regimento, que é integrante da Força Sul (FORSUL), concluiu a sua fase de adestramento, após realizar suas certificações operacionais no 6º RCB e Centro de Instrução de Blindados.

O tiro foi acompanhado pelo Cel Fróes, Comandante do 6º RCB, pelo Ten Cel Valadão, Sub Comandante do Regimento, pelo Subtenente Figueiredo, Adjunto de Comando da OM e pelos TC Minuzzi e TC Isaque, Oficial de Logística e Oficial de Operações, respectivamente, da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

Também foi realizado um exercício de tiro de granada de bocal, no Campo de Instrução Barão de São Borja (Saicã), com militares do 4º Esqd Fuz Bld integrantes da Força Sul (FORSUL). A granada de bocal é um artefato explosivo de emprego anti-pessoal e anti-carro. O lançamento da granada é feito com um fuzil 7,62 mm, que utiliza a pressão dos gases do cano para impulsionar a carga. Após as instruções teóricas e a prática das técnicas de lançamento, o exercício foi realizado no polígono de tiro de Saicã, devido ao alto poder de destruição do explosivo e da fragmentação do corpo da granada. Durante a atividade foram observadas as medidas previstas, pelos protocolos de saúde, na prevenção e combate à pandemia da covid-19.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: 6º RCB