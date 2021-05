Chuva já ultrapassa os 40 mm em Alegrete e frio deve se acentuar no fim de semana

Compartilhe















A precipitação prevista para Alegrete se confirmou. Desde a quinta-feira (20), a chuva está concentrada na região e deve continuar durante essa sexta-feira (21).

De acordo com a estação hidrológica da CPRM localizada nas margens do Rio Ibirapuitã, nas últimas 24 horas foram registrados 40,6 mm na medição das 10h.

Na semana que vem, entre 24 e 30 de maio, a chuva continuará caindo fraca sobre o Rio Grande do Sul. Junto com a chuva, uma sucessão de ondas de frio passará pelo Estado, mas a maior parte não será intensa.

Conforme a previsão informada pelo Metsul, nesta sexta são estimados 39,6 mm para hoje. No sábado (22), ainda se mantém o tempo ruim. De forma fraca a chuva pode chegar a 1,7 mm amanhã. No domingo (23), o dia nublado tem poucas chances de chuva. A temperatura mínima é de 8ºC e a máxima não passa dos 16.

O início da semana deve ter o frio acentuado e o tempo firma. A mínima segunda-feira (24), a mínima será de 6ºC, com máxima de 18ºC.

Segundo um estudo feito pela meteorologista, doutora em Engenharia Agrícola pela UFSM e consultora do Irga Jossana Ceolin Cera, abril foi mais um mês com precipitações bem abaixo do esperado.

A Fronteira Oeste e a Campanha tiveram acumulados de 40-70 milímetros, o extremo sul da Zona Sul teve acumulados de até 130mm. Já parte da região Central e da Planície Costeira Interna mal chegaram aos 25mm acumulados, com locais, inclusive, com registros de menos de 5mm no mês.

Com isso, a maior parte do Rio Grande do Sul teve anomalias negativas de precipitação, com exceção do extremo sul e do extremo nordeste do Estado

A meteorologista informa a precipitação no trimestre junho, julho e agosto de 2021 no RS. Segundo as previsões do modelo do IRI (International Research Institute for Climate Society), no trimestre jun-jul-ago há em torno de 50% de chance de as precipitações serem abaixo da média, na maior parte do RS. Na mesma linha vai o modelo CFSv2 (Climate Forecast System, da NOAA-CPC), que prevê precipitações abaixo da média neste trimestre.

A previsão do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) indica precipitação entre 10 e 50mm abaixo da média em junho, na Fronteira Oeste e na Região Central, sendo que as demais regiões arrozeiras ficariam com precipitações próximas à média. Já para julho e agosto, o modelo prevê precipitações dentro da normal climatológica, em todas as regiões da metade sul do RS.

A falta de bons volumes de precipitação tem causado preocupação ao setor orizícola do RS, visto que, os reservatórios de água estão com os níveis baixos, para a safra 2021/2022. A falta de regularidade e de bons volumes de precipitação também traz preocupação para a semeadura e o estabelecimento adequado das coberturas de solo ou para pastejo no outono-inverno. Com a aproximação do inverno, aumenta o risco para formação de geadas, o que também pode impactar negativamente nas pastagens.

Júlio Cesar Santos