Duas mortes em decorrência da Covid-19 e 38 casos positivos nesta sexta-feira

Compartilhe















Nesta sexta-feira (21) foram registrados 38 casos positivos, 22 mulheres e 16 homens, com idades entre 15 e 80 anos. Também foram registrados 29 recuperados. Ontem, após a publicação do boletim, foi registrado o óbito de uma mulher de 80 anos. Hoje, até a publicação do boletim, foi registrado o óbito de uma mulher de 51 anos.

Há 14 pacientes na UTI Covid, sendo 08 confirmados. No Hospital de Campanha há 14 pacientes, 09 confirmados. A UTI Covid possui 15 leitos, dessa forma há 01 leito disponível. No Hospital de Campanha há 16 leitos disponíveis. Na UTI não-covid há 08 leitos, 08 estão ocupados.

Atualmente são 10.072 casos confirmados, com 9.485 recuperados, 364 ativos (348 estão ativos em isolamento domiciliar e 16 hospitalizados positivos de Alegrete) e 223 óbitos.

Foram realizados 31.366 testes, sendo 21.174 negativos, 10.072 positivos e 120 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 936 pessoas.