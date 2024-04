Nogueira Transportes assume novas linhas do transporte escolar.

A empresa Nogueira Transporte assumirá, de forma emergencial por seis meses, mais quatro linhas escolares em Alegrete. A informação foi confirmada pelo proprietário da empresa, João Nogueira, que revelou ter adquirido oito novos carros para atender às demandas.

As novas linhas serão iniciadas na Escola Municipal Costa Leite – Polo do Jacaqua a partir desta quinta-feira (11), enquanto a partir do dia 22 serão duas linhas no Durasnal e outra no Passo Novo.

Cada novo veículo teve um custo aproximado de 150 mil reais. Nogueira explicou que já operava essas linhas anteriormente, porém, devido ao baixo valor e à falta de viabilidade econômica, acabou por retirá-las. No entanto, após mais de dois meses do início do ano letivo, nenhuma das três empresas participantes da licitação pôde assumir as linhas devido a algum impedimento, desta forma, mais uma vez, uma empresa de Alegrete será a responsável- citou.

A empresa Nogueira é responsável por 27 linhas de transporte aos Polos da Prefeitura. Para muitos pais cujos filhos estudam em áreas remotas, a garantia de transporte escolar é uma preocupação constante. Essas linhas percorrem diariamente longas distâncias, desde granjas e fazendas, garantindo que os estudantes cheguem às suas escolas de forma segura e pontual.