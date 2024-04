Campanha de apoio a Matteus já está invadindo a web; veja como engajar-se

Faltando apenas cinco dias para a grande final do BBB24, as expectativas são imensas com o participante de Alegrete, entre os quatro finalistas e sendo um dos grandes nomes para o top três e posteriormente ao grande prêmio. Matteus Amaral, de 27 anos, é um homem criado na lida do campo com muita dificuldade. Representa a cultura do Rio Grande do Sul e tem o perfil para ser o campeão do BBB24.

Sua trajetória foi marcada por dificuldades, mas sua boa índole, educação, honestidade, religiosidade e resiliência o tornam um modelo a ser seguido.

Em apoio ao gaúcho que tão bem representa o Alegrete, o site Alegrete Tudo e a Rádio Nativa FM, desde o início do programa, têm demonstrado total engajamento em apoiar Matteus, veículos de comunicação que ele inclusive citou dentro da Casa. Desta forma, fica o convite a todos os interessados a colocarem um card de apoio em seus perfis nas redes sociais, mostrando seu total apoio ao participante que está levando o nome do Alegrete e do Rio Grande do Sul para o cenário nacional. Matteus se tornou o maior divulgador da cultura gaúcha neste momento no Brasil.

Algumas personalidades, entidades e pessoas já estão participando da campanha. A ideia é mostrar a solidariedade e apoio do povo gaúcho ao participante. Portanto, faça parte dessa mobilização e coloque um dos cards de apoio em seu perfil, seja no Instagram, Facebook ou em qualquer outra rede social. Deixe-o em destaque na sua capa ou fixado em seu feed. Vamos mostrar ao Brasil inteiro o orgulho e a solidariedade do povo gaúcho.

Hoje, acontece a eliminação no BBB 24, com Isabelle Nogueira, Beatriz Reis e Davi Brito no Paredão. Após a eliminação, ocorrerá a última prova de resistência. O vencedor estará diretamente na grande final, enquanto os outros três disputarão o último Paredão de eliminação no domingo. A grande final com os últimos três ocorrerá na terça-feira.

Matteus é o último líder desta temporada, após vencer a superprova na noite de terça-feira.