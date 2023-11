Nomeada a Comissão de Administração dos Sorteios Municipais

Na última segunda-feira (20), foi realizada a primeira reunião da Comissão de Administração dos Sorteios Municipais, estabelecida pela Lei nº 6732/2023, no Salão Vermelho do Palácio Rui Ramos.

Na oportunidade, os membros da comissão discutiram sobre diversas temáticas como o regulamento, a data e a forma de realização do sorteio do Contribuinte Nota 10. A iniciativa visa reconhecer e premiar os cidadãos que contribuem para o desenvolvimento de nossa cidade.

A Comissão é composta por Lara Ramos, da Secretaria de Finanças e Orçamento, Juliana Machado, representante da Procuradoria Geral do Município, Cássio Vilaverde, representante do Gabinete do Prefeito, Airton Alende, da União das Associações de Bairro de Alegrete (UABA), além de Cássio Sobrosa, do Centro Empresarial de Alegrete.

A criação da Comissão foi oficializada pelo Decreto n°704/2023, demonstrando o comprometimento da administração municipal com a transparência e valorização da participação da comunidade.