Norton Franklin, citado por Matteus no BBB, brincou certa vez que estaria no reality

Matteus destacou os períodos em que ambos participaram de competições e mencionou o entusiasmo do amigo pelo programa.

Para os seguidores do PAT, é notável a ligação de Norton com o BBB. A reportagem já ressaltou algumas das interações peculiares de Norton em relação ao reality show.

Em 2020, participando de uma brincadeira no Facebook relacionada ao Big Brother Brasil, Norton foi surpreendido pela repercussão de sua postagem. O incidente curioso para o alegretense evidenciou que a maioria das pessoas apenas lia a legenda. A publicação naquele ano sugeria que ele havia sido selecionado para participar do programa. No entanto, a maioria não chegou a ler o texto completo e, portanto, não compreendeu que tudo era parte de um dos “desafios” propostos aos internautas.

Já em 2023, ele participou de uma entrevista com a ex-BBB e repórter Ana Clara Lima, que estava no Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para interagir com os moradores da casa de muros transparentes. Foi o primeiro dia da Casa de Vidro do BBB 23.

Norton, que está residindo em Santa Catarina, falou com PAT e expressou sua alegria ao saber que foi mencionado pelo amigo e, como não poderia ser diferente, acrescentou que é um grande fã do programa e está torcendo pelo conterrâneo.