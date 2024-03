Rio Ibirapuitã mantém recuo nesta quarta-feira

As últimas análises apontam para um total de 134 pessoas afetadas pelas recentes cheias, destacando-se 49 famílias atingidas.

São 27 famílias, o que representa um total de 75 pessoas desalojadas. Além disso, outras 22 famílias foram deslocadas de suas casas temporariamente, resultando em 59 indivíduos.

As famílias desalojadas encontram suporte temporário no Ginásio IEE Oswaldo Aranha e no Posto do Bairro Macedo.

Os bairros mais afetados pelas inundações incluem Santo Antônio, Vila Nova, Macedo, São João e Promorar.

As operações de mudança e auxílio estão sendo conduzidas pelos servidores da Secretaria de Infraestrutura, com o apoio do Exército Brasileiro. É importante ressaltar que todas as atividades relacionadas a resgate e auxílio estão sendo realizadas durante o período diurno, visando garantir a segurança de todos os envolvidos.

As famílias afetadas estão sendo acompanhadas de perto pelos técnicos da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, que estão fornecendo suporte emocional e material necessário nesse momento delicado.

Para informações adicionais e assistência, os contatos da Defesa Civil de Alegrete são: (55) 3120 1065 e (55) 991589544.