Nos 56 anos, MTG homenageia tradicionalistas de Alegrete

No último dia 28 de outubro, o Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG completou 56 anos de história e preservação da tradição gaúcha. As comemorações foram realizadas no dia 29 de outubro, na cidade de Espumoso/14ª RT, no GAN Sepé Tiaraju.

A atividade contou com a presença de autoridades estaduais e nacionais, como Roberto Basso – Presidente da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Durante o evento, tradicionalistas foram homenageados pelos relevantes serviços prestados à tradição gaúcha e ao folclore sul-riograndense, através de medalhas, comendas e outorgas.

Foram agraciados da 4ª Região Tradicionalista:

COMENDA JOÃO DE BARRO

• Eunice Pereira Dorneles – Ex Coordenadora da 4ª RT e Patrona dos Festejos Farroupilhas 2022, de Alegrete

• Neuri Tito Quirino – Patrão do CTG Aconchego dos Caranchos

OUTORGA DA ORDEM DOS CAVALEIROS DO RIO GRANDE DO SUL – ORCAV

• Eduardo Eli Peralta de Freitas – Cavaleiro Souza Neto

• Valdic Quinteiro Menna Barreto – Cavaleiro Souza Neto

• Fernanda Zumbiarre Ferreira – Cavaleiro Rio Grandense

• Bernardo Menna Barreto – Cavaleiro Aspirante

MEDALHA COMEMORATIVA PELOS 56 ANOS DO MTG

• Ilva Maria Borba Goulart – Vice Presidente de Administração e Finanças do MTG

• Marco Antônio Souza Saldanha Júnior – Coordenador da 4ª RT

Parabéns a todos os agraciados e vida longa ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, disse Marco Saldanha Junior.