Encontro de catadores para melhorar o trabalho e renda

Os catadores que, diariamente, andam pelas ruas da cidade juntando resíduos deixado em lixos ou vias públicas junatmn oq ue pode ser vendido para reciclagem como meio de ter o seu sustento terão uma atenção, por parte do Poder Público, no 6º Encontro de Catadores.

No próximo dia 4 no Centro de Fortalecimento de Vínculos, as Secretarias de Meio Ambiente (Semmam) e de Promoção e Desenvolvimento Social (SPDS), com o apoio das Secretarias de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania (SPMC) e de Saúde (SMS), realiza o 6° Encontro de Catadores de Materiais Recicláveis na próxima sexta-feira, 04 de novembro, a partir das 13h30, no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Frente ao Fórum – Av. Tiarajú, n° 1005).

O trabalho do projeto Projeto Reciclador tem a iniciativa que visa evidenciar a necessidade de formalização do trabalho de catador, regularizando a profissão na intenção de obter melhorias na coleta dos materiais, assim gerando aumento de renda.

No evento, as secretarias estarão disponibilizando seus serviços e apresentando os projetos à população.

A data do evento – que estava marcado para última sexta-feira (28) – foi alterada devido ao ponto facultativo estabelecido pelo dia do Servidor Público.

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis diretamente nas secretarias de Promoção e Desenvolvimento Social, de Meio Ambiente ou no CRAS.