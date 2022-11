Novembro Azul, agora é a vez dos homens cuidarem melhor da saúde

Share on Email

Entramos no mês de novembro dedicado à saúde dos homens

As ações de saúde pública são de estímulo à prevenção de saúde masculina, em, especial, ao câncer de próstata.

A Secretária da Saúde, Haraceli Fontoura, diz que as ESFs do Município estão com horário estendido para que os homens possam consultar, fazer testes rápidos e em caso de necessidades pedir encaminhamentos de exames.

Todos os homens, principalmente a partir do 40 anos, devem procurar uma ESF de seu território para fazer esta prevencão, porque o câncer de próstata é um dos que mais afetam os homens. Com a prevenção, em estágio inicial e tratamento, ele tem cura.

Já em relação à saúde da mulher muitas reclamam das dificuldades de encaminhar mamografias pelo SUS, devido à demanda pelo exame que é feito na Santa Casa.