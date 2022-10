Nós Os Ritmistas anuncia os finalistas na eliminatória do samba enredo

Share on Email

Segundo o presidente Rafael de Souza Faraco, no próximo dia 22, será a divulgação do samba campeão. A escola está preparando mais uma festa aberta para a comunidade no 23 Pub Bar.

Continuam no páreo o Samba 1 de Zolá Duarte, Samba 2 parceria de Rodrigo Digão e Igor Viana e o Samba 3, numa parceria de Alan Vinícius, Bico Doce, Jefinho Rodrigues e Léo Peres.

Já se sabe que a escola Nós Os Ritmistas vem sob a proteção de Mãe Oxum e a energia de cinco guerreiras pretas de Alegrete, Nós Os Ritmistas orgulhosamente se rende às suas sacerdotisas, exaltando a força, a resistência e a luta da mulher preta.

Ìyálodè será o enredo de Nós Os Ritmistas para o carnaval de 2023, promessa de muita axé com a vermelho e branco na passarela Darci Oviedo Cruz que será montada na Avenida Inácio Campo de Menezes.

Ìyálodè é um termo utilizado na Nigéria para distinguir e classificar aquelas mulheres que tem uma certa liderança na sociedade, e são consideradas as damas da sociedade.

Para o carnavalesco a escola quer exaltar a força da mulher preta, a luta contra o preconceito, exaltar aquelas que não se curvam diante das adversidades do racismo e do machismo.

“Iremos personificar essas damas da sociedade homenageando cinco mulheres pretas que viveram em nossa cidade”, adianta Faraco.