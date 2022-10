Campus do IFFar Alegrete é destaque na Exposição Agropecuária

O Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete participou da 80° Exposição Agropecuária de Alegrete. O IFFar contou com aproximadamente 25 estagiários colaborando na organização da Feira e nos cuidados com os animais (ovinos e coelhos) expostos.

O Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção de Ovinos levou para o Parque Dr. Lauro Dornelles, oito animais, sendo seis da raça Texel e dois da raça Crioula, os quais obtiveram as seguintes premiações:

– Grande Campeã Raça Texel PA

– Reservada Grande Campeã Raça Texel PA

– Grande Campeã Trio Rústico de Fêmeas Texel

– Grande Campeã da Raça Crioula

– Reservada Grande Campeã Raça Crioula

O IFFar contou com a participação dos professores de Zootecnia da instituição, Diego Machado, Kátia Cardinal e Renata Porto Alegre, os quais ministraram palestras dentro da programação da 80ª Exposição de Alegrete.

A instituição também possui a Casa do IFFar, localizada dentro do Parque, onde contou com a participação dos alunos e dos servidores na divulgação dos cursos ofertados e dos projetos desenvolvidos no Campus. A Exposição Agropecuária de Alegrete aconteceu de 12 a 16 de outubro, no Parque Dr. Lauro Dornelles.

Fotos: assessoria de comunicação IFFar