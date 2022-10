Mais um ano sem horário de verão; o que pensam alegretenses?

Há dois anos o Brasil não adota o horário de verão em que governos anteriores implantaram como objetivo de gerar economia de energia elétrica no país.

Normalmente, esse horário em que nossos relógios eram adiantados em uma hora começava em outubro e ia até fevereiro do ano seguinte. Até hoje alguns computadores estão com uma hora adiantada.

Novamente, não teremos horário de verão e o PAT foi às ruas ouvir o que as pessoas pensam sobre esse assunto.

A gerente de uma loja de calçados, Jaqueline Gedel Trindade, disse ser a favor, porque mesmo começando com mais sono ganham em tempo depois do trabalho para aproveitar.

Já, Cláudio Neves, aposentado, diz que tanto faz. Angela Neves que trabalha com vendas é a favor, porque tem mais tempo para trabalhar.

A contabilista, Ivone Mendonça, também disse que para ela horário de verão tanto faz. O autônomo Maicom Dias é a favor pelo motivo, ter mais tempo de dia para aproveitar no forte do verão. Mesma opinão da atendente de mercado, Terezinha Muniz.

Genes Atarão Motta e Sueida Lima são contra o horário de verão, porque não viram economia na conta de luz devido a isso, até porque no forte do verão todos gastam muita energia para suportar o calor.

O Horário de Verão consiste em uma medida para aproveitamento máximo da luminosidade solar. O que pode gerar uma redução no consumo de energia elétrica, já que se utiliza mais a luz natural em relação aos aparelhos artificiais.

De acordo com pesquisas realizadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), mostraram que a aplicação do horário de verão em 2022 não trará benefícios para a operação do sistema elétrico do Brasil.

O estudo mostrou quais seriam os efeitos em adiantar o pico de consumo do período noturno para um horário em que ainda há sol, fazendo a geração da luminosidade solar reduzir a necessidade de ativar outras fontes que poderiam custar mais caro aos setores responsáveis.