Nós Os Ritmistas é a campeã do Carnaval 2023

Nós Os Ritmistas foi a segunda escola a fazer a apresentação na primeira noite e a última na segunda noite é a campeã do Carnaval 2023, em Alegrete. No total, a agremiação contabilizou 359.6 pontos.

A escola levou à Avenida o vocábulo ìyálodè, título do samba-enredo, significa as mulheres negras mães da sociedade. Foi com essa palavra e fogos de artifício que Os Ritmistas iniciaram seu desfile repleto de influências das religiões de matriz africana, Clara Paixão, primeira figura a abrilhantar a escola representava Oxum, demonstrando um samba performático.

Promoção Social acolhe indígenas que chegaram para vender artesanto em Alegrete

A comissão de frente era composta por bailarinas que representavam as deusas ancestrais. O primeiro carro alegórico fez menção a Flora, escrava que afogou seus filhos no rio Ibirapuitã para que não fossem escravos, o misticismo da água levaria as crianças de volta para seu berço, a África. Além dela, Araci Baez – trouxe a umbanda para Alegrete -, professora Dadá – primeira vereadora preta do Rio Grande do Sul – , Dandara – bailarina alegretense que faz grande sucesso no Brasil e no exterior.

Em segundo lugar ficou a escola Mica e em terceiro lugar Canudos.