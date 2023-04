Grande público acompanha, no sambódromo, a apuração do Carnaval

A apuração estava prevista para iniciar às 17h, porém, atrasou e começou por volta das 17h40min, com um grande público presente na Avenida do Samba, são cinco agremiações, que desfilaram depois de 8 anos e levaram uma multidão ao sambódromo. Famílias inteiras apreciaram o colorido da Avenida que foi tomada pelo calor da emoção nas duas noites de Carnaval, em Alegrete.

A escola Unidos dos Canudos abriu a primeira noite seguida de Nós os Ritmistas; Imperatriz da Praça Nova; Mocidade Independente da Cidade Alta e por último Acadêmicos do Pôr do Sol. Já na noite de sábado a escola Imperatriz Praça Nova começou o desfile na sequência ; Mocidade Independente da Cidade Alta(Mica); Unidos dos Canudos, Acadêmicos do Pôr do Sol e Nós os Ritmistas.

Camarotes e as arquibancadas ficaram movimentados na primeira noite e na segundo com um público ainda mais expressivo. A reportagem do PAT está na Avenida acompanhando a apuração que dentro de instantes será divulgada.

São nove quesitos julgados: Harmonia; Enredo; Bateria; Alegorias e adereços; Fantasias; Samba-enredo; Comissão de frente, Mestre-sala e Porta-bandeira.