Notícia de que CEDEDICA iria fechar não é confirmada

A notícia de que o CEDEDICA iria fechar, criou uma preocupação dos que são ligados a trabalhos sociais voltados a crianças e adolescentes em Alegrete.

O presidente Alexandre Machado diz que existia um processo no MP pedindo que fossem suspensas as atividaes do Centro e que fosse transferido para Promoção Social. – Nós contestamos na Justiça e conseguimos reverter essa situação, atesta.

Ele diz que conseguiram 149 mil com deputado federal Sanderson e vão tocar os projetos que o CEDEDICA têm voltados às famílias que precisam.

A assistente social, Vilma Siqueira, que integra o Centro, diz que o que houve é que antes da pandemia, quando o CEDEDICA era no prédio da antiga Viação Férrea, e não aprensentava condições suficientes, o MP solcitou que as atividade fossem encerradas.

Informa a técnica que os voluntários se reuniram e conseguiram reverter essa situação e hoje o trabalho é em salas do antigo Lar Santa Terezinha, no bairro Promorar.

Vilma Siqueira informa que estão abertas inscrições para cursos de corte costura e artesanato, em julho.

.