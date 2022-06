Ainda tem bois presos na carreta que tombou ontem no trevo da RSC 377

Nesta manhã, está sendo realizada uma nova operação realizada pela empresa Frigorífico Marfrig com apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar e Guarda Municipal, para que os animais presos na carreta que tombou na noite de ontem (15), sejam retirados do veículo.

A scania está no trevo da RSC 377 com acesso à Avenida Tiaraju em Alegrete. Por volta das 19h de quarta-feira, o motorista que saiu de Mato Grosso do Sul, errou a entrada para a cidade e a carreta tombou no momento da manobra para acessar a Avenida Tiaraju, Zona Leste.

O homem que dirigia a carreta nada sofreu. No total são 38 animais bovinos que estavam no veículo, contudo, cerca de 10 teriam saído e fugiram em direção ao bairro Saint Pastous. Com o risco dos animais soltos, os funcionários e responsáveis pela empresa em Alegrete, acionaram moradores das imediações que têm cavalos e sabem realizar o resgate para que os bois fossem detidos. Mesmo assim, cerca de cinco permaneceram soltos, e os demais maneados e recolocados em outro veículo.

Diante da complexidade do resgate e o risco dos animais fugirem para a rodovia e provocarem acidentes, foi decidido que a retirada dos que ainda estavam na carreta, iria ocorrer nesta manhã (16).

Com maçarico deverá ser feita uma abertura onde os animais serão retirados. Somente após, o guincho consegue retirar a carreta da vala.

Na noite de ontem, os Bombeiros estiveram no local, assim como, Guarda Municipal, Brigada Militar e Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Os trabalhadores que vão realizar o resgate dos bois são moradores da cidade que têm cavalos e conhecem a liderança campeira.

Durante a noite, uma equipe do Frigorífico Marfrig ficou realizando segurança do veículo com os animais. Somente após a retirada de todos vai ser possível verificar com precisão quantos fugiram e quantos morreram.

No bairro Saint Pastous um dos animais provocou “terror” pelas ruas, até ser resgatado.

O veículo carregado que saiu de Mato Grosso do Sul tinha como destino o Frigorífico Marfrig em Alegrete.