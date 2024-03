Nova diretoria da UABA toma posse em confraternização no Sindicato da Alimentação

Share on Email

No último domingo (24), a União das Associações dos Bairros de Alegrete empossou sua nova diretoria para o quadriênio 2024-2027. O presidente Airton Alende foi reconduzido ao cargo para mais quatro anos à frente da entidade que representa as lideranças comunitárias dos bairros do município.

A posse teve como local, as dependências do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete. Presença de convidados, políticos, representantes de parlamentas, secretários municipais, além de vereadores, vários presidentes de bairros prestigiaram o ato.

O presidente Airton Alende irá trabalhar com Joceli Oviedo como vice, secretários Aliriane Almeida, Andriele Prado, tesoureiros Leandro Japur e Clóvis Renato Bernanrdes, com o Conselho Fiscal composto por Marcele Fávero Almeida, Marta Mosselin e Rosa Irene Cardoso. Na suplência estão Rui Oliveira Cardoso, Carmelita Hoffman e Ênio Santos de Oliveira.