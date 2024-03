Unipampa Campus Alegrete e Pampatec presentes no South Summit Brazil 2024

A 3ª edição do South Summit Brazil aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Este é um evento global que reúne empresas, startups, empreendedores e a comunidade de investidores para criar oportunidades de negócios. Nasceu há 10 anos na Espanha e teve sua primeira edição no Brasil em maio de 2022.

O Campus Alegrete da Unipampa e Parque Tecnológico do Pampa – Pampatec estiveram presentes neste importante evento, tendo um estande próprio, cedido pela Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia. A representação da Unipampa contou com a presença da Direção do Campus, Coordenação do PampaTec e Professores dos cursos de Engenharia Agrícola e Engenharia de Software. A participação no South Summit foi importante para reforçar as conexões, parcerias e negócios.

A presença no stand, oportunizado pela SICT, possibilitou a interação com diversos públicos de interesse, reforçando nosso papel como atores no desenvolvimento regional, em especial através da divulgação das ações de incentivo ao empreendedorismo, em especial o Circuito de Empreendedorismo e Inovação Startup Pampa, o programa de fomento ao empreendedorismo, do qual somos um dos organizadores.

Unipampa e Pampa Tech

Neste ano, cerca de 22 mil pessoas passaram por um dos maiores encontros de inovação e empreendedorismo, recebendo visitantes de 50 países, 3 mil startups, 900 speakers, 150 patrocinadores, 7 mil empresas, mais de 100 fundos de investimento, sendo 30 deles internacionais.Todo esse ecossistema gerou um volume de 40 mil conexões e oportunidades futuras de negócios por meio do aplicativo oficial do evento e de mais de mil reuniões agendadas in loco.

Se você tem uma ideia de um negócio inovador que utiliza tecnologia e que apoio para colocá-lo em prática, acesse o site do Startup Pampa www.startuppampa.com.br ou acesse o perfil no Instagram @startup.pampa e participe do programa.