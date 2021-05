Nova remessa da CoronaVac deve imunizar todos com a 2ª dose atrasada no RS, diz Secretaria da Saúde

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) afirmou, neste domingo (16), que a próxima entrega de CoronaVac vai permitir completar a imunização de 179.330 pessoas que estão com a segunda dose atrasada no Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, uma remessa de 188.800 doses deve chegar até terça-feira (18) no estado.