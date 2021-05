Famosos lamentam morte de Eva Wilma: ‘Coração partido e os olhos molhados’

Compartilhe















A atriz Eva Wilma morreu, aos 87 anos, na noite desse sábado (15), no Hospital Albert Einstein, onde estava internada para tratar um câncer no ovário. De acordo com informações médicas, ela sofreu uma insuficiência respiratória.

“Estou com o coração partido e os olhos molhados. Mas estou de pé. E daqui, Eva querida, calejo as minhas mãos num eterno e interminável aplauso. Brava! Descanse”, disse o ator e autor Miguel Falabella. “Obrigada pela amizade e pelos sorrisos sinceros, não deixe de olhar por nós daí de cima”, escreveu Rosamaria Murtinho.

A autora Glória Perez escreveu: “E como se não bastasse, perdemos Eva Wilma. Já nem sei o que dizer. Não foi Covid”. Boninho, diretor da Globo, também se manifestou: “Querida Eva Wilma, que a sua luz ilumine nossos palcos pra sempre!”

O autor de novelas Walcyr Carrasco engrossou o coro: “É um dia em que a gente fica triste. Perde-se uma estrela da maior grandeza. Sem dúvida, uma das artistas mais talentosas do país, que dedicou sua vida à arte. Vá em paz, querida Eva Wilma”.

Fonte: Isto É