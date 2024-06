Nova tendência dos golpistas: ameaçar pessoas por telefone dizendo pertencerem à facção criminosa

Share on Email

Um alegretense relatou, na delegacia de polícia, ter recebido uma série de chamadas telefônicas de números suspeitos, desencadeando uma sequência de eventos perturbadores. Segundo informações, o primeiro telefonema foi originado do número com DDD 51, com um indivíduo se identificando como Thiago Bnc. Nessa ligação, ele solicitou uma quantia em dinheiro, alegando a venda de uma geladeira.

Posteriormente, ela recebeu uma segunda ligação, desta vez do número com DDD 53. No entanto, o teor dessa conversa foi significativamente mais alarmante. O indivíduo, fez ameaças diretas, insinuando pertencer a uma facção criminosa e ameaçando visitar o estabelecimento comercial da vítima. A ameaça foi feita em resposta à recusa da vítima em ceder à extorsão inicial.

Diante da gravidade da situação, a mulher informou aos estelionatários que estava ciente de que se tratava de um golpe. A resposta recebida foi uma escalada nas ameaças, com o golpista destacando que a situação só pioraria quando a proprietária do estabelecimento retornasse à sua residência. Também houve ameaças para a família.