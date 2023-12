Novas lombadas vão colocar freio no excesso de velocidade em vias urbanas

Na manhã de terça-feira, dia 19, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, por meio do Setor de Sinalização Viária, efetuou a primeira instalação de uma ondulação transversal móvel, conhecida popularmente como lombada, em Alegrete. A intervenção teve como ponto inicial a Rua 20 de Setembro, nas imediações do cruzamento com a Rua José Bonifácio, local marcado por índices significativos de acidentes, muitos deles atribuídos à imprudência dos condutores.

A escolha estratégica desse ponto de implantação se justifica pela necessidade de mitigar os riscos associados ao comportamento inadequado dos motoristas nessa área específica. Além da lombada móvel, outras sinalizações foram introduzidas para alertar e conscientizar os condutores sobre os perigos do trecho.

O dispositivo utilizado, embora seja uma novidade no trânsito local, já foi amplamente testado e adotado com êxito em diversas cidades vizinhas. Sua eficácia é respaldada não apenas pela conformidade com os requisitos normativos, mas também pela sua viabilidade econômica, manuseio simplificado e aplicabilidade imediata.

O Secretário da pasta, Daniel Rosso, demonstra convicção de que a lombada móvel contribuirá significativamente para a promoção da segurança viária, induzindo uma redução na velocidade dos veículos na via preferencial. No entanto, ressalta a importância da cooperação dos condutores que transitam pela Rua José Bonifácio, destacando a obrigatoriedade do respeito ao sinal de PARE no referido cruzamento.

Cabe mencionar que o custeio das lombadas foi compartilhado entre as Secretarias de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, e a Secretaria de Infraestrutura. Essa parceria entre diferentes pastas do governo municipal demonstra o compromisso conjunto na promoção da segurança viária como uma prioridade comum.

A iniciativa não se encerra aqui, conforme anunciado pelo Secretário Daniel Rosso. Nos próximos dias, está prevista a instalação de mais dispositivos semelhantes em diferentes pontos da cidade, reforçando o comprometimento contínuo com a melhoria das condições de tráfego e a redução dos riscos de acidentes.