Nelson: o árbitro que fez do futebol seu estilo de vida

O aposentado e árbitro de futebol concedeu entrevista à reportagem do PAT e contou um pouco sobre sua história no futebol da região.

O árbitro relatou que está no exercício da arbitragem há quase 20 anos, e começou de maneira inusitada a apitar os jogos em Alegrete. Nelson disse que estava em um jogo da várzea, quando falou para o comandante da Liga Alegretense de Futebol, o Bahia, quando esbravejou,” o que esse árbitro faz, eu também faço”. Assustado com a resposta, o responsável pelo futebol da cidade respondeu: “começa segunda-feira, agora tu será árbitro, vamo ver se tu é bom mesmo”, disse o coordenador.

1- Como surgiu essa tua ligação com a arbitragem?

“Sempre gostei de futebol, ser árbitro foi uma consequência natural da minha paixão pelo esporte”.

2- tu lembra quando e como foi tua primeira atuação como árbitro

lembro sim, foi um jogo entre Fluminense e Ibirapuitã, clássico, comecei na fumaceira; sobre a atuação, fui bem, estava meio ansioso, porém, deu tudo certo.

3- quais foram os campeonatos mais importantes que tu trabalhou?

Renan, foram diversos: Efipan, Copa Razão, Torneio da Primavera, Municipal de Rosário, Manoel Viana e Jaguari, apitei por tudo na Fronteira Oeste, brincou o alegretense. O jogo marcante da minha vida, foi uma semifinal entre; Inter-SM e Imembuí, válido pela Copa Razão, foi inesquecível.

4- Por que os atletas te respeitam tanto e gostam do teu tipo de arbitragem?

Eu gosto sempre de citar o Marcelo, meu colega de arbitragem, tu pode até apitar mal, porém, tem que está sempre em cima do lance, levo essa lição sempre comigo, procuro está sempre bem colocado e nunca faltar com respeito com os jogadores.

5- Tu tens algum sonho ainda pra realizar no futebol?

Eu sonho em apitar um grenal no Efipan, já apitei um clássico na Primavera, mas seria uma consagração trabalhar na Libertadores de futebol infatil.