Novo bloco cirúrgico da Santa Casa vai desafogar a grande demanda de Alegrete e Região

O novo bloco cirúrgico da Santa Casa em ala que já tem seu espaço físico na área do Hospital, vai mudar a realidade de quem precisa de cirurgia em Alegrete e Região.

De acordo com o provedor do Hospital, Roberto Segabinazzi vai aumentar em 30% a capacidade de cirurgias da Santa Casa. As demandas em casos cirúrgicos são altos, tanto em procedimento eletivos ( os que não tem urgência ) e as de urgência. No ano passado, os dados apontam que foram realizadas uma média de 200 procedimentos, por mês, em cirurgias eletivas sem contar aqui com as de urgência e emergência.

Santa Casa

A demanda de cirurgia é grande e tem muita gente na fila à espera, sendo que os casos eletivos têm agendamento até dezembro e, para isso a estrutura do bloco cirúrgico ainda é pequena para o grande número de procedimentos que estão sendo aguardados.

A Santa Casa de Alegrete atende toda a demanda dos 11 municípios da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, sendo referenciados para o Hospital aqui do Município. Com o novo bloco vai aumentar a capacidade do Hospital de forma considerável, comentou Segabinazzi.

Com a verba liberada de 1,45 milhão pelo Programa Assistir RS, do Governado Estado, para equipar esta nova ala, o Hospital passará a contar com sete salas de cirurgia, atualmente tem quatro salas para este fim. Segabinazzi diz, ainda, que vão dobrar o número de leitos de recuperação de seis passando para 12 , o que vai proporcionar fazer mais cirurgias ao mesmo tempo.