Alegretenses se unem e montam time de futebol em Caxias do Sul

O município de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha é uma das cidades que mais abriga alegretenses que vão em busca de oportunidades de trabalho.

A legião de alegretenses é tanta, que eles se uniram e formaram um time de futebol. Batizado de SER Alegrete de Caxias do Sul, a equipe já está disputando competições municipais.

No último sábado (4), a SER Alegrete de Caxias do Sul estreou na Copa Baixada dos Pinheiros, na categoria veteranos e aplicou uma goleada. O jogo contra a equipe da Associação Esportiva Serrano terminou com o placar de 4 a 0 para a SER Alegrete. Gols de Fabiano e Anderson “Garnizé”, cada um marcou duas vezes.

Jogo que marcou estreia da SER Alegrete em Caxias do Sul

O time foi formado esse ano, em agosto de 2021, os amigos da cidade do Alegrete, que já residem Caxias do Sul tiveram a ideia e montaram a equipe genuinamente com atletas nascidos na 3ª Capital Farroupilha.

A união é o principal combustível para manter o time. Cada um ajuda um pouco, sem patrocínio, todos fazem o que podem pela amizade e o objetivo é bem representar e levar o nome de Alegrete pela Serra Gaúcha. Nesta edição, 10 equipes disputam a Copa Baixada dos Pinheiros que realiza as rodadas aos sábados.

Atletas comemoram vitória

“Fica aqui o meu muito obrigado a toda a equipe e o orgulho imenso de defender aqui na Serra gaúcha o nome da cidade de Alegrete, está terra que amei desde Guri”, destacou Nivaldo Saldanha, um dos mais entusiastas pela criação do time.

Nivaldo vibrou com a vitória

Fotos: reprodução