Novo parceiro no consultório Carisaúde

Compartilhe















CONTEÚDO PATROCINADO

A saúde preventiva está cada vez mais em evidência devido a importância de garantir uma qualidade de vida mais saudável e adequada, buscando assim diminuir ou evitar inúmeras doenças.

Temos que ter em mente que é necessário buscar o serviço médico não somente para tratar doenças, mas sim para prevenir os fatores de risco que causam problemas de saúde.

O Carisaúde a partir de hoje conta com mais um profissional no grupo de médicos que atendem no consultório Carisaúde. O médico Dr. Omar Abdallah, renomado na comunidade, estará na próxima semana atendendo os pacientes que fazem parte do cartão de descontos.

Agende seu horário e inicie os cuidados com o maior bem que você tem, sua saúde.

Os atendimentos podem ser marcados através do número 3426 2888 ou pelo WhatsApp 9 9626 4720.

Venha para o Carisaúde você também!

Horário de atendimento:

De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 50min.

Telefones: 3426 2888

Whatsapp: 55 9 9626 4720

Endereço: Santa Casa de Caridade – General Sampaio, 88 – Vila Nova.