Vereadores protocolam pedido de Lei que reconhece profissionais da área de Educação Física e empresas do meio como essenciais

Vereadores Vagner Fan e Itamar Rodriguez protocolaram Pedido de Lei que reconhece profissionais da área de Educação Física e empresas do meio como essenciais.

No dia 03 desta semana o Vereador Vagner Fan da bancada do MDB juntamente com o Vereador Itamar Rodriguez da bancada do Progressistas, protocolaram um pedido de Lei, reconhecendo profissionais da área de educação física e empresas do meio como essenciais para estabelecer o que está consagrado na Constituição Federal, que diz que a saúde é um direito social.

Em época de pandemia muito se fala da saúde preventiva, ou seja, os cuidados que devemos ter para mantermos nossa saúde em perfeito estado, porém estudos mostram que muitas doenças inclusive a COVID-19, tem deixado sequelas nos pacientes, que necessitam após a recuperação imediata, auxílio de profissionais para recondicionamento físico e mental.

Segundo o Vereador Vagner Fan, além da importância de inserir estes profissionais na recuperação de pacientes, existe também o fato de que este setor da economia entrega serviço, fazendo com que eles não tenham proventos para sustentar suas famílias se não trabalharem, e aí chegamos a outro ponto crucial que levou os vereadores a fazerem tal pedido. Muitas doenças relacionadas ao stress e ansiedade têm ganhado força na pandemia, há muitos relatos de suicídios, doenças ligadas ao sistema nervoso por pessoas que não suportam a pressão de não poderem trabalhar e gerar sustento para suas famílias.

Para finalizar o Vereador salienta que o surto de COVID vivido nas últimas semanas não é culpa dos trabalhadores que tomam todos os cuidados necessários para evitar a contaminação, e sim da falta de conscientização das pessoas que aglomeram sem necessidades, em festas, praias e pelas ruas sem proteção alguma. O projeto deve ser votado nos próximos dias na Câmara de Vereadores.