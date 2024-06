Novo programa de Thiago Miranda chega ao YouTube em Julho: Prepare-se para uma explosão de entretenimento!

Imagine um lugar onde você pode se deliciar com pratos incríveis, viajar para destinos aqui do lado, se emocionar com entrevistas inspiradoras, se manter informado com conteúdo de qualidade e ainda se divertir com games eletrizantes. Tudo isso, embalado pela irreverência e carisma do apresentador Thiago Miranda! Sim, você leu certo!

O Programa do Thiago promete revolucionar os seus domingos no YouTube com uma mistura perfeita de entretenimento e informação. Cada episódio é uma verdadeira caixinha de surpresas, recheado com histórias envolventes e quadros para lá de divertidos.

Conheça os quadros do programa:

Deu Match! Deu Love!

Duelo de Sabores

Aqui do Lado

Baita Gamer

Mulher Maravilha

Talentos da Terra

Profissão em Ação

Informação de Qualidade

E claro, não poderia faltar informação! Fique por dentro das últimas notícias e tendências, com conteúdo de qualidade com os convidados do Sofazão da Hebe para debatermos sobre diversos assuntos e uma plateia para lá de animada!

Thiago Miranda está preparando tudo com muito carinho para garantir que cada episódio seja uma experiência única e inesquecível. Então, marque na agenda: julho, no YouTube, estreia o Programa do Thiago!

Fique ligado e não perca essa estreia que promete mudar os seus domimgos e trazer muita diversão para o seu dia a dia. O Programa do Thiago vem aí para surpreender e encantar!

Curioso para saber mais? Se inscreva agora no canal do YouTube! https://www.youtube.com/@programadothiago