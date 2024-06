Festa do Milho será neste fim de semana no Parové

Esta é a XV edição do evento, que reúne moradores das localidades de Queromana, Itapevi e Durasnal.

Procuradoria do Município prepara ADIN sobre a Lei 0078 referente às incorporações aos servidores municipais

Além da Festa do Milho, será realizada a V Feira de Artesanato de Produtos Coloniais. Haverá também comidas típicas, um torneio de truco, e na Festa do Milho serão escolhidas as rainhas e haverá um concurso de culinária. A abertura será no dia 8, às 9h30, com a presença de autoridades. Logo após, haverá o plantio de mudas de árvores na sede do piquete.

À tarde, haverá a escolha das rainhas e, à noite, o baile com animação do conjunto Os Carreteiros.