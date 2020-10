Novos casos confirmados de coronavírus no Marfrig; os suspeitos aguardam em casa

Compartilhe















Frigorífico Marfrig de Alegrete está com quatro casos positivos da Covid-19 e 12 funcionários afastados por suspeita, de acordo com o Presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Alegrete(STIAA), Marcos Rosse.

Na última semana os dois primeiros casos positivos foram confirmados depois de mais de seis meses do início da pandemia. Depois dos casos confirmados, oito funcionários estavam afastados em razão da suspeita e aguardavam o resultado.

Cerca de três dias depois, a informação é de que mais dois casos positivaram. No total são três colaboradores da desossa e um do setor dos miúdos. Também foram registrados mais quatro casos suspeitos que realizaram exames e estão no aguardo do resultado, totalizando 12 funcionários em isolamento domiciliar.

Marcos ressalta, mais uma vez , que todos os protocolos e cuidados estão sendo tomados de forma rigorosa. O Frigorífico mantém a realização de exames e acompanhamento dos funcionários.

Marcos Rosse é taxativo em dizer que os casos são de trabalhadores que se contaminaram fora da planta, pois o controle interno é muito rigoroso. Ele acrescenta que desde a chegada é obrigatório o uso de máscara, a separação das mesas com acrílico e os funcionários recebem os pratos servidos para evitar aglomeração.

A planta de Alegrete tem 656 funcionários. O Marfrig realizou algumas testagens em massa, desde o início da pandemia. Em todos os resultados foram negativos, até o surgimento dos dois primeiros casos na semana passada.

” O trabalho está acontecendo normalmente. Nenhum prejuízo ocorreu em razão desses primeiros casos positivos ” – falou.