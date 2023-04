Novos casos de Covid mantém média das últimas semanas e registra pacientes internados

Share on Email

Foram registrados 60 novos casos positivos entre sábado (25/03) e sexta-feira (31/03).

Na segunda-feira (27) foi registrado o dia com maior número,ou seja, 17 casos positivos. Desta forma, a terça-feira (28) foram registrados 14 casos positivos. No total, foram 48 pacientes recuperados e há 84 casos ativos no município.

Há duas pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete e, até o momento foram registrados 333 óbitos por Covid-19. Desde o início da pandemia, foram realizados 65.486 testes, sendo 43.289 negativos, 22.197 positivos e 21.780 recuperados e, em observação com síndrome gripal há 82 pessoas.