Especial Semana da Mulher| Uma mulher que escolheu amar Alegrete

Elvira Samir Gomez Rodriguez, 32 anos, nasceu no Estado Amazonas, na Venezuela. Licenciada em Pedagogia, em 2013, atualmente faz o bacharelado em Nutrição. Ela recorda que sua sua família é humilde e de valores fortes, prezam pelo respeito, tolerância e companheirismo. A religião evangélica esteve presente em sua vida desde a infância, aos seis anos. Acredita que esses foram os melhores anos de sua vida.

Há 10 anos encontrou o amor e casou-se com Bernardo Lopes Reyes e construíram uma linda família com três filhos. Decidiram morar no Brasil em 2016, residiam, primeiramente, no Espírito Santo. Lá correram em busca de seus sonhos, passaram por dificuldades, que tornaram a todos pessoas mais fortes e com entusiasmo de continuar a caminhada rumo aos seus objetivos.

O ano de 2020 trouxe novas surpresas para a família, dessa vez o destino era Alegrete. Elvira acredita que Deus preparou sua chegada ao Brasil com pessoas maravilhosas, tão especiais que estarão para sempre no coração da família Lopez Gomez.

Elvira desempenha a função de nails designer, popularmente conhecido como alongamento em unhas de gel. Seu dia a dia é intenso: cuida da família, trabalha e estuda. Seu marido ajuda nas tarefas, o que alivia as tensões do cotidiano.

O PAT conversou com Elvira sobre suas percepções acerca da sociedade. Ela diz que “vivemos em um mundo em que ainda temos muito a aprender e nos tornar pessoas melhores a cada dia. Precisamos de mais empatia e tolerância!”.

Os hobbies favoritos são comer sushi e assistir Netflix com o esposo, aliás seu filme favorito é Milagre na cela 7. A leitura que mais prefere e indica é a Bíblia, um dos aprendizados que leva é “Deus e família são o pilar da vida!”.

Sobre o Dia das Mulheres, reflete: ser mulher é sinônimo de amor, alegria, fortaleza, somos guerreiras, cuidadosas… Todas deveríamos ser tratadas como rainhas. Eu tenho a bênção de ter um esposo que me cuida e me faz sentir o centro da vida todos os dias. Feliz Dia da Mulher! ❤️