Veja como serão os horários do transporte coletivo nesta segunda noite de Carnaval

Os horários do transporte coletivo municipal, excepcionalmente para essa segunda noite de desfile das Escolas de Samba do Carnaval 2023, ou seja, neste sábado(1º), vai manter a alteração que ocorreu ontem.



Estarão em operação três linhas circulares noturnas especiais, das 21h às 23h59, destinadas ao deslocamento até a Avenida do Samba, na Avenida Inácio Campos de Menezes (Bairro Santos Dumont), sendo elas:





• Linha Especial Piola – Polivalente – Prado X Zona Leste (início na avenida Rondon, passando pela Assis Brasil, pela Barão do Cerro Largo, pela Praça Getúlio Vargas, bem como pela rua Mariz e Barros até a Avenida Caverá na saída do Sambódromo – embarque e desembarque na rua Brigada Militar.



• Linha Especial Vila Nova X Zona Leste (início na UPA, atendendo as ruas do do bairro Vila Nova, saindo pela rua Simplício Jaques, passando pela General Sampaio, pela Barão do Cerro Largo, pela Praça Getúlio Vargas, pela Coronel Cabrita, pela Castro Alves, pela Alexandre Lisboa até a Avenida Caverá na saída do Sambódromo – embarque e desembarque na rua Brigada Militar.



Nas linhas acima, salienta-se para o embarque e desembarque na primeira parada, da rua Brigada Militar.



• Linha Especial C2 Zona Leste (início na Praça Getúlio Vargas, passando pela Mariz e Barros e Avenida Tiarajú, atendendo os bairros Capão do Angico, Saint Pastous e Ulisses Guimarães – Av. Tiarajú até a Av. Caverá na saída do sambódromo, retornando ao Centro.



Na manhã deste sábado e amanhã pós desfiles, ocorre o retorno das linhas e itinerários nos horários normais.