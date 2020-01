Novos conselheiros tutelares tomam posse e reafirmam compromisso com crianças e adolescentes

O clima abafado da manhã desta sexta-feira não impediu que o salão azul do Centro Administrativo recebesse um grande público para prestigiar a posse dos novos conselheiros e respectivos suplentes.

Na presença do prefeito em exercício, Moisés Fontoura; do presidente da Câmara Municipal, Celeni Viana; da promotora pública Luiza Trindade Losekan; da secretária da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Márcia Dornelles , representando a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti; presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Alegrete (COMDICAA), Ecilda Rodrigues Salles; promotora pública Luiza Trindade Losekann e do presidente do Conselho Tutelar, Antônio Marques, os novos conselheiros tomaram posse recebendo do prefeito em exercício o decreto respectivo e do Ministério Público, uma Cartilha Informativa.

Prestigiaram o ato os vereadores Paulo Berquó, Luciano Belmonte, Vanda Dorneles e Míriam Suhre; José Luiz Andrade, presidente do Conselho Municipal de Saúde e representantes dos mais diversos segmentos da sociedade.

Após a leitura do decreto e a posse, ocorreram os pronunciamentos. O primeiro a falar foi o presidente do Conselho Tutelar, Antônio Marques, agradecendo o apoio de todos e a experiência gratificante vivida nos quatro anos como conselheiro. Foi o fim de um ciclo, novos desafios pela frente, afirmou. A presidente do CMDICAA, Ecilda Rodrigues Salles, afônica, fez rápido pronunciamento de agradecimentos.

A secretária Marcia Dornelles, da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em nome da secretária Iara Caferatti, da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, apresentou um relatório das atividades desenvolvidas pela gestão que estava concluindo. Ao afirmar que a tarefa do conselheiro tutelar é de 24 horas por dia, cumprimentou os eleitos desejando um profícuo trabalho ao longo dos próximos quatro anos.

A promotora pública Luiza Trindade Losekann, saudou os conselheiros que estava assumindo, e afirmou que cada um deles tem uma história pessoal de vida, valores e aspirações. Cada um representa uma parte de Alegrete, cidade que se preocupa com o bem estar das crianças e adolescentes. “É missão de vida, é vocação”, enfatizou a promotora. Em seu recado aos novos conselheiros, a promotora pública lembrou que muitas vezes o trabalho não é fácil, pela situação de vida que se deparam. Quando o telefone toca, via de regra, não é boa notícia e aí os conselheiros têm de estar preparados. As decisões são difíceis, mas o compromisso é com a criança e com o adolescente, reiterou.

O vereador Celeni Viana, presidente da Câmara Municipal, em suas palavras, afirmou que só teremos uma sociedade forte quando todos nós tivermos o mesmo objetivo. Para mudar a sociedade é preciso mudar a forma de pensar, citou. Cumprimentou os novos conselheiros desejando êxito na difícil missão de gerenciar áreas de conflito, quer familiar e social. Encerrou afirmando que a Câmara Municipal é parceira do Conselho Tutelar.

A conselheira tutelar Daniela Domingues, no quinto mandato, em nome dos conselheiros eleitos, parabenizou a todos atribuindo a vitória ao trabalho de cada um. “A sociedade está nos delegando essa missão, é dadivosa, mas exige o sacrifício de cada um de nós”, lembrou.

O prefeito em exercício, Moisés Pereira Fontoura, que foi conselheiro tutelar, agradeceu aos conselheiros que cumpriram sua missão. Que o processo eleitoral foi legítimo e democrático. Agradeceu o trabalho em parceria do conselheiro presidente Antônio Marques. Disse que decisões tomadas muitas vezes não agradam, por isso fazer gestão é difícil. O prefeito em exercício, com a experiência de ter sido conselheiro tutelar, lembrou em sua fala que a função de conselheiro não é função qualquer, é muito importante, porque lida com vidas de crianças e de adolescentes.

Ao final, os novos conselheiros titulares e suplentes, assim como componentes da mesa e vereadores, posaram para a foto oficial e receberam os cumprimentos. Um dos mais festejados foi o conselheiro tutelar professor Emir Lemes de Almeida, campeão de votos da recente eleição.

Novos conselheiros titulares e suplentes

Foram empossados como conselheiros titulares:

– professor Emir Lemes de Almeida

– Daniela Domingues

– Luiz Carlos Pinheiro

– Professora Celanira

– Márcia Rocha

Suplentes:

– professor Antônio Marques

-´professora Geovana Madeira

– Maria Lemes Baixinha

– Romário Santos

– Daniele Alves

