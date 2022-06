Núcleo Adventista desenvolve sete projetos sociais gratuitos em Alegrete

A ADRA é uma Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais e está presenta em 118 Países, no Brasil está organizada em 13 regionais que abrangem 15 Estados da Federação. Seus projetos e ações demonstram amor, justiça e compaixão e são voltados para as comunidades em geral.

É uma rede que busca eficiência humanitária no desenvolvimento, cuidado e capacitação das pessoas.

Em Alegrete o núcleo da ADRA é na rua Severino Ribeiro, 500, na Cidade Alta. O trabalho é coordenada pelo Professor Valdoir Dutra Lira, e dirigido pelo Pr. Daniel Fritoli, diretor da ADRA para todo o Rio Grande do Sul. Em dois meses de funcionamento já conta com sete projetos sociais totalmente gratuitos. Os interessandos podem procurar o núcleo da ADRA pelo turno da tarde.

Segundo o Professor Valdoir, o Projeto Abrace um Aluno é voltado para o reforço escolar e atende crianças de 1º ano a 4º ano das escolas Estaduais e Municipais. São sete cursos e projetos, dentre os quais, o de Informática de inclusão digital – voltado para juvenis, adolescentes, adultos e idosos; a Oficina de Defesa Pessoal(Jiu-Jitsu) atende crianças, juvenis e adolescentes, numa faixa etária de 6 anos a 16 anos;

As atividades de exercícios para adultos e idosos visa a manutenção da vida saudável através de exercícios cardiovasculares; a Oficina de Esportes trabalha as técnicas do Futsal e do Voleibol; o Projeto Jovens Fascinantes visa a capacitação dos jovens para a vida e mundo do trabalho e, por fim, a Musicalização atende pessoas de todas as idades oferecendo aulas de violão, gaita, teclado e violino.

No dia 31 aconteceu o início oficial de todas essas atividade com uma reunião que contou com mais de 100 pessoas e, que historicamente passam a fazer parte da comunidade da ADRA. Prestigiaram o evento o Empresário e colaborador Gleiton Linden, proprietário da Madeireira Linden, a Psicóloga Thais Campos da Cunha Severo, colaboradora da ADRA, Márcio Daniel, gerente do Centro Empresarial e Industrial de Alegrete e o Vereador Moisés Pereira Fontoura, representado a Presidência do Legislativo, também soma nesse trabalho voluntário a Professora Laureci Lira da Costa, a Professora Hellen Braseiro, a Professora Juliana de Moura Lima e a especialista em educação Jocélia Giordani.