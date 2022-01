Núcleo de Assistência Técnica do Irga aponta perdas de 10% nas lavouras em Alegrete

O trabalho realizado nesta semana pelos técnicos do 9º Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nate) do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), apontam um percentual de 10% de perdas no plantio de arroz no município.

No último dia 18, o PAT destacou que o último boletim do Irga ainda não havia divulgado as perdas na região. No entanto, na última quinta-feira (20), a reportagem foi até o núcleo do Irga em Alegrete para saber os dados oficiais elencados pela instituição no município.

Segundo apurado, a intensão de área plantada está em 52.000ha, essa é a expectativa do plantio em Alegrete. O técnico agrícola Nilton Oliveira explica que foi feito um levantamento e atualmente já são 10% de perdas no município, números apurados na última semana.

planta em estágio reprodutivo

O número equivale a 5.200ha perdidos com a estiagem. Num comparativo com valores estimados para o cereal, o prejuízo atinge R$ 54.808.000,00. O valor é considerado pela saca de 50kg custando R$ 62,00. A projeção do Irga é de 8.500kg/ha. Valores estes, baseados pela CEPEA/ESALQ em 6 de janeiro de 2022.

Conforme Oliveira o preocupante é quanto ao volume de chuva. O técnico é taxativo que se continuar o tempo seco os números vão aumentar.

Barragens no limite de capacidade hídrica

Ele explica que as barragens estão no limite e os rios secando, justamente no período em que o arroz está no estágio reprodutivo, ou seja, momento que precisa de maior irrigação.

Fase de maior irrigação

Fotos: Nourival Neto