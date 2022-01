Alegretense infectado três vezes pela Covid fala de fé e como enfrentou a doença

A pandemia que começou em março de 2020 provocou uma verdadeira reviravolta no mundo, quando um inimigo invisível afetou milhares de pessoas em todos os quadrantes do Planeta. Muitas famílias foram dilaceradas pela perda de entes com a Covid-19. E quando a vacina começou a ser aplicada a esperança ressurgiu.

Mas o caso do alegretense, Delvio Luis Rodrigues Berriel, mostra como os nossos pensamentos e a forma de ver e agradecer a vida podem influenciar em tudo.

Delvio e Nara Berriel

O trabalhador de uma indústria de arroz de Alegrete está com Covid pela terceira vez. Na primeira vez, diz que foi em setembro de 2020, quando tudo era desconhecido, nem vacina tinha e diz que só fez o teste porque outros na empresas estavam infectados, pois não sentiu nada. Foi uma infecção assintomática. E para passar o tempo, como e muito ativo, fez uma pista de bike em seu pátio que é grande e andava de um lado para o outro.

Na segunda vez que teve Covid, Délvio estava trabalhando em plena safra e três dias depois da primeira dose começou a sentir dor nas pernas e depois perdeu o olfato e o paladar e foi detectados com o vírus.

E agora, em janeiro de 2022, quando novamente enfrentamos novo surto da doença atribuído a variante ômicron, novamente Délvio foi positivado e já com as três doses da vacina. Conta que não sente nada e está em casa cumprindo os protocolos e louco para voltar a trabalhar.

Délvio Berriel

Sou um tri Covid e acredito que nunca tive nada de mais grave pelo jeito de encarar vida, diz o falante Délvio com a certeza que a misericórdia de Jesus é fundamental aos que acreditam que tudo vem dele.

A rotina saudável faz de Delvio, aos 60 anos, se sentir forte e com muita energia . Logo que acorda já agradece por mais um dia, depois faz alongamentos e abdominais para só então tomar chimarrão com a esposa Nara, antes de ir para o trabalho. Enquanto tomam mate eles leiam a palavra de Deus e fazem o terço da misericórdia.

Em nenhuma das vezes que positivou diz ter sentido medo. – Nossa hora quando chega não há o que fazer, não tenho medo da morte, afirma o homem que diz que Deus está em tudo e é assim que devemos encarar a vida, sabendo que somos apenas uma partícula dessa imensa criação do Universo, salienta.

Outra observação é de que o trabalho é fundamental na vida das pessoas, que nada cai do céu e só pedir que Deus ajude sem fazer a sua parte, não resolve para que sejamos merecedores do que ele tem para nós todos os dias e, muitas vezes, passa despercebido por não sabermos agradecer. – Sempre que acontece algo com alguém da família ou amigos entramos em oração, isso é fundamental acredita o casal Délvio e Nara

A mensagem que deixa é para que as pessoa se cuidem com alimentação saudável, com muita fruta e verdura e fazendo exercício físico que é fundamental para ajudar nosso corpo, façam o bem ao próximo e sigam o que ele diz – Sou o caminho, a verdade e a vida”.

Emocionado postou em seu face o seguinte relato:

Hoje acabo de receber o diagnóstico de teste para Covid, onde o mesmo deu positivo. Com esse resultado eu Delvio Berriel me torno um “Tri Covid”. Isso mesmo é a terceira vez que sou contaminado por essa chaga que assola a humanidade inteira. Isso não é nenhum motivo de glória para mim, mesmo que em nenhuma das contaminações que sofri, precisei de hospitalização ou algum cuidado mais específico, pois na primeira vez fui assintomático, na segunda apenas dor nas pernas e por 3 dias perdi o olfato e o paladar e nesta terceira, uma leve dor de garganta e um pequeno pigarro também na garganta, nada de mais. Bem então qual seria a explicação para me sair tão bem, enquanto muitos, inclusive amigos, perderam a vida e outros tantos passaram por grandes dificuldades para sobreviverem? Para mim existe uma explicação. E ela se chama Misericórdia Divina! Mesmo eu tendo a fé do tamanho de um grão de areia fina, eu confio muito em Jesus Misericordioso. Ele em sua infinita bondade e misericórdia tem o poder da cura e salvação e é por essa proteção que estou aqui escrevendo esse testo dando testemunho do que Deus é capaz de fazer por seus filhos, mesmo céticos e pecadores. Somente Deus é o Caminho a Verdade e a Vida. Por isso quero agradecer a Deus Misericordioso e a todos que estão em orações pela minha saúde e de milhões de infectados neste mundo.”Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado”.Deus abençoe toda humanidade.