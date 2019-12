Números do Caged mostram crescimento contínuo no estoque de empregos em Alegrete

Dados apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, mostram um crescimento no número de empregos (vínculos empregatícios) no Município de Alegrete. Os números mostram que, embora em alguns meses os desligamentos superem as admissões, o saldo tem sido positivo nos últimos anos, tendo uma pequena queda apenas em 2016, no auge da crise econômica enfrentada pelo país.

Em Alegrete, os desligamentos não necessariamente devem ser encarados como desemprego, tendo em vista o grande número de alvarás ativos no município, 4.980 atualmente. Uma grande parcela destes formada por novos empreendedores que, ao se desligarem de seus empregos com carteira assinada, resolvem abrir o próprio negócio.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Jesse Trindade Santos, comenta os números. “Temos que melhorar cada vez mais esses dados, buscando atrair novas empresas, incentivar novos empreendimentos locais, desburocratizar e formalizar através da carteira de trabalho quem estiver trabalhando na informalidade. Alegrete tem um grande potencial de crescimento e temos que explorar isso”.

Para o prefeito Márcio Amaral, os dados demonstram que Alegrete é uma cidade de oportunidades, haja vista o crescimento no estoque e o saldo positivo nos últimos anos. “Parabenizamos os empresários que acreditam e investem em nossa cidade e aquecem nossa economia”.

Fonte: DPCom/PMA